L’histoire de Ninon, atteinte du syndrome d’Arnold-Chiari, a touché de nombreux citoyens soucieux de l’aider à financer ses traitements en Espagne. Cette solidarité va d’ailleurs dépasser nos frontières le 5 mars prochain puisqu’un tournoi de pétanque sera organisé dans la commune de Quiévrechain en France. Les associations de la pétanque de Quiévrechain et du jogging club Quiévrain se sont alliés pour la soutenir à leur tour.

Pétanque en doublette, barbecue et restauration seront au rendez-vous de ce nouvel événement en faveur de Ninon. Pour la première fois, cette solidarité va dépasser les frontières belges puisque ce n’est autre que le complexe sportif de la Corderie à Quiévrechain qui accueillera le tournoi. Le grand-père de Ninon, Freddy, ne s’attendait pas à voir la solidarité prendre une telle ampleur.

"Enormément d’initiatives ont été mises en place depuis notre appel aux dons, il y a quelques mois. Nous avions prévu des traiteurs, un souper a eu lieu à Quiévrain, une marche à Dour et de nombreuses écoles ont aussi marqué leur soutien mais c’est désormais au tour de la France de montrer son soutien. Bien que la commune de Quiévrechain soit située non loin de la commune de Quiévrain, nous nous attendions pas à voir autant de gestes en faveur de Ninon", indique-t-il.

Bien que les échéances se rapprochent pour Ninon, la jeune quiévrainoise peut voir l’avenir un peu plus sereinement grâce à ces élans de générosité. "Nous avions besoin d’un peu moins de 25 000 euros pour prendre en charge les déplacements vers l’Espagne ainsi que le logement et l’opération", poursuit Freddy. "Nous avons déjà dépassé nos objectifs puisque 30 000 euros ont déjà été récoltés. Nous n’avons donc plus de crainte concernant l’aspect financier. Nous ne nous attendions pas du tout à cela."

Pour Ninon, les moments de vérité vont bientôt avoir lieu. Elle se rendra en Espagne le 20 mars prochain où elle effectuera ses examens et sera opérée dans la foulée. Elle y subira une section du filum terminal qui stoppera l'évolution de sa maladie et remettra son cervelet en place. Alors que son efficacité n’est plus à démontrer à l'étranger, la Belgique ne reconnaît toujours pas cette opération. Les choses pourraient peut-être changer à l’avenir grâce à Ninon et sa famille.

"Nous avons eu des contacts avec Jacqueline Galant et Catherine Fonck afin qu’elles parlent du problème en Commission et tentent de faire avancer les choses. Je ne comprends d’ailleurs toujours pas pourquoi l’opération n’est toujours pas reconnue en Belgique tant les alternatives sont risquées et coûteuses. Nous espérons que notre combat pourra faire avancer les choses pour d’autres familles souffrant du syndrome d’Arnold-Chiari", explique Freddy.

Une fois guérie, Ninon ne compte pas oublier d’où elle vient et va, à son tour, venir en aide aux enfants souffrant de maladies graves. "Nous avons récolté plus d’argent que prévu", confie Freddy. "Une fois tous les frais pris en charge, Ninon souhaite à son tour aider les enfants souffrant de maladies graves grâce aux dons restants. D’autres activités caritatives seront encore organisées en ce sens. Nous avons d’ailleurs eu des contacts avec une famille de Liège qui va aller s’expatrier en Italie pour soigner leur maladie."

Les personnes souhaitant participer au tournoi de pétanque en doublette qui aura lieu à Quiévrechain le 5 mars prochain peuvent prendre contact avec Alain Hulin au 0476/78.65.82 ou avec Dominique Rondeau au 0033 635 22 53 58. Le prix d’entrée est fixé à 15 euros par équipe.