Le cinéma va faire son grand retour ce jeudi 13 mai à Quiévrain. Après plus de sept mois d’absence, les toiles quiévrainoises seront de nouveau de sortie. Pour l’occasion, une séance en plein air sera organisée dans la cour de la nouvelle salle des mariages, située à la rue des Wagnons. A l’affiche, le film de Chris Sanders "l’appel de la forêt". L’évènement permettra aux citoyens de profiter du congé de l’ascension pour s’offrir une petite sortie culturelle.

D’autres projections de film en plein air sont d’ores et déjà planifiées. "Quatre autres séances en plein air seront également proposées", annonce la commune de Quiévrain. "Le 18 juin, la comédie française Antoinette dans les Cévennes sera projetée à Quiévrain. Le 30 juillet ce sera à Audregnies qu’une séance en plein air sera proposée. Elle permettra aux citoyens de (re)découvrir le drôle et touchant Jojo Rabbit. Le dernier né des studios Pixar, Soul, sera quant à lui projeté le 13 août à Baisieux. La dernière séance prévue aura lieu à Quiévrain et proposera le film "Tenet" de Christopher Nolan."

L’entrée à ces séances est gratuite. Les citoyens devront tout de même réserver leur place en raison des normes sanitaires en vigueur actuellement et du nombre de places limitées. Ces réservations se feront par téléphone au 065/450.470 ou par mail à l’adresse : florian.nisolle@quievrain.be.