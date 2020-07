L'échevine Elsy Lievens démissionnera ce mardi 14 juillet.

Petite révolution dans le petit monde politique de Quiévrain. Lors de la séance du conseil communal de ce mardi 14 juillet, l'équipe des cinq échevins et de la bourgmestre du groupe Changer perdra officiellement l'un de ses membres. Elsy Lievens, échevine en charge notamment de l'urbanisme, l'environnement, l'agriculture et la mobilité, rendra définitivement son écharpe jaune et rouge à la bourgmestre Véronique Damée.

Démissionnaire pour des "raisons professionnelles", Elsy Lievens ne sera cependant pas remplacée au sein du collège communal. Les autorités quiévrainoises ont en effet décidé de sauter sur cette occasion pour réduire le collège de six à cinq membres afin de diminuer les coûts. Dans un contexte financier actuellement difficile, le commune de Quiévrain économisera de cette manière le revenu d'un échevin : 2 552 euros brut par mois, soit environ 130 000 euros d'ici la fin de la mandature en octobre 2024 si ce poste venait à ne pas être repris.

Quant au siège d'Elsy Lievens au sein du conseil communal, il sera repris par Nathalie Lepoint-Noisier (Changer). Cette dernière était déjà conseillère communale lors de la précédente mandature. Elle n'avait toutefois pas été réélue directement en octobre 2018 et s'était alors dirigée vers le conseil de l'action sociale. Lors de la séance de ce mardi, Nathalie Lepoint-Noisier démissionnera donc de ce poste pour prêter serment en tant que conseillère communale.

Issue du monde agricole et ingénieure agronome, elle s'était engagée en 7e position sur la liste Changer lors des dernières élections communales. Grâce à un score de 499 voix, elle avait créé la surprise en décrochant un poste d'échevine en tant que benjamine de l'équipe. Ses attributions, l’agriculture, l’environnement, la transition écologique, l’urbanisme et la mobilité, seront désormais réparties entre les cinq autres membres du collège.