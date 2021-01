Quelques mois après s'être lancé dans la vente de donuts, Pasqualino Saccheti et Béatrice Pepin ont décidé d'encore innover. Le couple de chocolatiers quiévrainois, qui a créé la marque Kiddy Donuts en septembre dernier, se lance désormais dans le e-commerce pour gâter encore plus leurs clients. "Nous proposons plus de 70 variétés de donuts ainsi que des chocolats belges Ovidias en divers formats de ballotins", commente Pasqualino qui a créé son concept Kiddy Donuts à l'intérieur du magasin Ovidias (rue Grande) dont il est propriétaire.

C'est la crise sanitaire et la diminution drastique des ventes à la chocolaterie qui a donné envie aux deux commerçants de Quiévrain d'entrer dans le délicieux monde des donuts. L'arrivée d'un site internet était la suite logique. "Avec ce site et le paiement en ligne, nous réduisons la marge des pertes et vendons les produits le plus frais possible", explique le patron. "Nous livrons dans un rayon de 15 kilomètres gratuitement pour un minimum d’achat de 24 euros."

Il suffit de commander la veille pour une livraison le lendemain ou un enlèvement au magasin. "Nous n'utilisons que les meilleurs produits avec des ingrédient de qualité. Pour préserver cette qualité et éviter le gaspillage, la production est limitée. Il peut donc arriver d’être en rupture de stock avant l’heure de fermeture. Avec ce site internet, les clients ne seront plus déçus car ils peuvent choisir tous les goûts qu'ils désirent."

Premiers à se lancer avec ce genre de site internet dans la région de Mons-Borinage, Pasqualino et Béatrice étaient aussi les premiers à se spécialiser dans les donuts du côté de Quiévrain et des Hauts-Pays. Tenanciers de la boutique Ovidias et actifs dans le monde de la chocolaterie depuis une trentaine d'années, ils souhaitaient ajouter une corde sucrée supplémentaire à leur arc pour s'en sortir financièrement.

> Le site de Kiddy Donuts