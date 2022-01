© U.P.

Bonne nouvelle pour les habitants de Quiévrain, le Repair Café situé au sein de la Maison de la Ruralité va rouvrir ses portes le 17 janvier prochain. Fermé depuis le 20 décembre, il reprendra du service un lundi par mois dès 16 h 30. L’initiative, portée par le Plan de Cohésion Sociale avec le soutien de la Wallonie, permet aux citoyens de se rendre au sein de la maison de la Ruralité, située place de Baisieux, pour y réparer leurs objets du quotidien.

Bonne nouvelle donc pour les habitants de Quiévrain, leurs objets du quotidien vont pouvoir faire peau neuve grâce à la reprise de service du Repair Café. "Porté par le Plan de Cohésion Sociale de Quiévrain, en soutien de la Wallonie, le Repair Café va de nouveau être mis en place dès ce lundi 17 janvier", annonce la commune de Quiévrain. "Fermé depuis le 20 décembre dernier, le Repair Café accueillera donc à nouveau les citoyens, souhaitant faire réparer leurs objets du quotidien, un lundi par mois."

Quelques mesures sanitaires devront tout de même être prises avant de se rendre au sein de la maison de la Ruralité située sur la place de Baisieux. "Pour plus de facilité et respecter les normes sanitaires en vigueur, nous demandons aux citoyens de prendre rendez-vous au 065/458.997 ou via l’adresse mail : cohesion.sociale@quievrain.be avant de se rendre sur place. Le port du masque sera obligatoire au sein de l’établissement", conclut la commune de Quiévrain.