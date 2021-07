Ce mardi soir aurait dû être un jour de fête, presque « comme avant » à Quiévrain. Dans le cadre de la fête nationale, la commune avait en effet décidé d’organiser une soirée musicale, animée par le Sant Jordi’s Band. Mais les récentes intempéries qui ont durement frappé la Belgique, et plus particulièrement la province de Liège, ont changé la donne.

Alors que le bilan humain ne cesse de dramatiquement grimper, il était difficilement envisageable, pour la commune, de maintenir les festivités telles qu’elles étaient prévues. "Le premier ministre a annoncé que le Gouvernement décrète une journée de deuil national ce mardi 20 juillet en respect pour les victimes des récentes inondations. Dès lors, la commune de Quiévrain annule la soirée musicale initialement prévue sur la place du Parc", confirme cette dernière sur sa page Facebook.

La brocante, programmée le mercredi 21 juillet, est quant à elle maintenue. Elle sera organisée sur la place du Ballodrome entre 8 heures et 18 heures. Une animation musicale sera par ailleurs proposée dès 15 heures. Enfin, sur la place du Parc, une animation musicale est aussi prévue à partir de 17 heures.

Pour rappel, si la commune avait fait le choix de ne pas programmer de feux d’artifices cette année, contexte sanitaire oblige, elle avait malgré tout décidé de maintenir les célébrations du 21 juillet via l’organisation de sa traditionnelle brocante. "Nous avions à cœur de pouvoir proposer quelque chose à nos citoyens, qui ont besoin de changer d’air et de revivre plus ou moins normalement. On ne peut pas continuer à dire non à tout", expliquait dans nos colonnes la bourgmestre, Véronique Damée.

Compte tenu des circonstances, on aurait mal imaginé ne connaître aucun bouleversement. Les drapeaux seront mis en berne et une minute de silence sera observée à midi.