Le conseil communal de Quiévrain s’est tenu ce jeudi 28 janvier. De nombreux travaux urgents étaient d’ailleurs à l’ordre du jour et attendaient l’avis favorable du conseil afin de pouvoir être entrepris. Ils concernaient la réparation des chauffages de la maison communale, de la toiture du centre d’Animation, de l’église d’Audregnies ainsi que celle des descentes d’eau à l’église de Baisieux. Bien que ces rénovations vont belles et bien avoir lieu, le conseiller d’opposition, Jean-Pierre Landrain, a tout de même manifesté son mécontentement sur le manque d’anticipation du collège communal.

Quatre travaux d’urgence vont donc être entrepris. "La réparation des chauffages de la maison communale va être réalisée pour un montant de 553 euros", indique Pierre Tromont, échevin des finances de Quiévrain. "La toiture du centre d’Animation est en mauvais état et entraîne donc des infiltrations d’eau. Un budget de 10 000 euros va donc être nécessaire à sa rénovation. Plusieurs tuiles de la toiture de l’église d’Audregnies ont disparu, pour protéger l’ensemble de la construction, 5 000 euros seront donc nécessaires. Enfin, 1 500 euros seront consacrés à la réparation de la descente d’eau à l’église de Baisieux."

Bien que certains de ces travaux n’auraient pas pu être anticipés, d’autres étaient prévisibles et auraient donc mérité une attention plus particulière. "La toiture du centre d’Animation de Quiévrain est construite avec de mauvais matériaux, il aurait donc été préférable de mettre sa rénovation dans le budget 2021", s’exclame Jean-Pierre Landrain, conseiller d’opposition. "Le constat est le même pour les infiltrations d’eau de l’église de Baisieux. Le problème ne fait qu’enfler au fil du temps, il était donc possible d’agir plus tôt."

Alors que Jean-Pierre Landrain reproche un certain attentisme de la part de la majorité en place, cette dernière voit plutôt ça comme une qualité. "Le collège a mis en place une gestion attentiste et minutieuse des deniers publics", confie Pierre Tromont. "Cette politique porte ses fruits puisque, malgré des augmentations importantes de coûts pour l’entretien des bâtiments et l’indexation des salaires, nous sommes à même d’absorber ces nouvelles dépenses sans pour autant devoir diminuer nos projets et avoir recours à des recettes supplémentaires." Un discours qui a laissé perplexe Jean-Pierre Landrain qui se demande, "comment on peut se vanter de mettre en place une politique attentiste."

Les travaux de rénovation urgents auront tout de même lieu afin de garantir le confort des habitants.