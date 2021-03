L’écologie est au cœur de nombreux projets aussi bien communaux que mondiaux. C’est le cas également à Quiévrain où un "challenge déchets" vient d’être créé. L’initiative lancée par le Plan de Cohésion Sociale de la commune de Quiévrain, en collaboration avec ceux de Dour et Honnelles, a pour but d’embellir la ville. Le challenge débutera le 21 mars et prendra fin le 4 avril.

Le "challenge déchets", en plus d’embellir la commune, permettra d’allier environnement et sport. Le ramassage s’effectuant principalement sur les voies lentes de l’entité, les participants auront la possibilité de faire leur promenade voire leur jogging tout en ramassant les déchets.

Bien qu’un parcours soit mis en place, chacun est libre de ramasser les déchets où il le souhaite, que cela soit dans sa rue, dans le parc à proximité ou même sur une place, tous les ramassages sont les bienvenus. A noter également que l’évènement peut aussi bien accueillir les particuliers que les clubs de sport qui voudraient y prendre part.

L’évènement s’étalera sur deux semaines afin d’éviter les rassemblements inappropriés tout en laissant la possibilité à chacun d’y participer en fonction de leurs disponibilités. Les modalités de l’organisation restent encore à déterminer. Les inscriptions sont cependant d’ores et déjà ouverte et se feront soit par téléphone au 065/458 997 soit par mail à l’adresse : cohesion.sociale@quievrain.be.