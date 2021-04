La tentative de fuite s’est avérée vaine mais surtout, extrêmement dangereuse. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Quiévrain, une patrouille de la zone de police des Hauts-Pays a dû prendre en chasse un motard qui, à la vue du véhicule de police, a démarré en trombe pour tenter de s’en éloigner. Ce dernier avait à son bord un passager.

Interpellée par ce comportement suspect et vu le non-respect du couvre-feu, la patrouille de police a sommé le motard de se ranger afin de procéder à un contrôle, mais celui-ci a refusé d’obtempérer, et, empruntant un rond-point à contre-sens, a pris la fuite.

Le véhicule d’intervention de la police s’est alors lancé à sa poursuite sur une distance de plusieurs kilomètres entre Quiévrain et Dour. Au cours de cette poursuite, le motard a pris de nombreux risques et bafoué de nombreuses règles du code de la route, poussant des pointes de vitesse jusqu’à environ 210 Km/h.

La course poursuite s’est finalement achevée au rond-point du Roseau Vert, où, tentant d’éviter un barrage de police, le suspect a perdu le contrôle de sa moto, qui s’est couchée sur le flanc et a effectué une glissade de plusieurs mètres. Le motard et son passager s’en sont sortis indemnes et ont d’ailleurs tenté de prendre la fuite, à nouveau.

Sur leurs talons, les policiers sont parvenus à les interceptés avant qu’ils n’y parviennent. Le contrôle auquel ils avaient cherché à échapper a révélé un défaut de permis de conduire, un défaut d’assurance, une conduite en état d’ivresse et d’intoxication alcoolique. Le suspect a été remis aux mains de la justice et devra répondre de ses actes.