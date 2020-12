Alors que dans la majorité des foyers, le réveillon se prépare, le deuil vient de frapper de plein fouet la famille d’un quinquagénaire. Ce jeudi matin, aux alentours de 6 heures, un terrible accident de la circulation s’est produit à la rue des Wagnons, à Quiévrain. L’automobiliste, seul en cause, est malheureusement décédé sur les lieux.

D’après les premières constatations, le conducteur, âgé de 52 ans et originaire de la région du Borinage, a perdu le contrôle de son véhicule – une Ford Fiesta –, a fait un tout-droit dans un rond-point et est allé percuter une voiture stationnée le long de la route. Le choc a été particulièrement violent, à tel point que le véhicule percuté s’est déplacé plusieurs mètres plus loin.

La Ford Fiesta s’est quant à elle retrouvée sur le toit. Le conducteur n’a malheureusement pas survécu. À l’arrivée des secours, il était déjà trop tard. Selon le parquet de Mons, la vitesse excessive pourrait être en cause. La route a été temporairement fermée à la circulation afin de permettre l’évacuation des véhicules accidentés et un périmètre de sécurité a été établi.

La Dernière Heure présente ses condoléances aux proches de la victime.