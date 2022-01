La générosité va se poursuivre à Quiévrain où un souper aura lieu le 12 février prochain afin de soutenir Ninon dans son combat contre le syndrome d’Arnold-Chiari. Il se tiendra au sein du Centre d’Animation de Quiévrain dès 19 h. Les bénéfices permettront de financer une partie des frais de traitement de Ninon qui s’élèvent à plus de 25 000 euros. Pour s’y rendre, une réservation devra être faite au préalable au 0476/29.08.32 ou au 0478/18.63.68 avant le 5 février prochain. Le prix d’entrée s’élève à 30 euros pour les adultes et de 10 euros pour les moins de 12 ans. Les enfants de moins de trois ans pourront y accéder gratuitement.

L’histoire de Ninon avait touché de nombreux Quiévrainois en novembre dernier. Atteinte du syndrome d’Arnold-Chiari, Ninon ne sait plus se rendre à l’école ni exercer d’activités extérieures. Elle souffre également de nombreux maux dont des douleurs physiques, des baisses de tension ainsi que des maux de tête. Alors qu’aucun traitement n’existe en Belgique, ses parents avaient trouvé un centre spécialisé dans le traitement de ce syndrome à Barcelone.

Un problème persistait tout de même, celui du prix. "L’intervention revient à 22 000 euros auxquels il faut ajouter les frais de transport et d’hôtel ainsi que le traitement de six mois. Plus de 25 000 euros seront donc nécessaires", annonçait Anaïs Dupont, sa maman. Un appel aux dons avait donc été lancé pour financer ces importants coûts de traitement.

La famille a également décidé d’organiser un "souper du cœur" afin de prendre en charge une partie des coûts grâce aux bénéfices engendrés à cette soirée. Il aura lieu au Centre d’Animation de Quiévrain le 12 février prochain. Le DJ Myke assurera le show et une tombola gratuite permettra de remporter un séjour au château d’Urspelt.

Pour y participer, il faudra réserver sa place avant le 5 février prochain au au 0476/29.08.32 ou au 0478/18.63.68. Le prix d’entrée s’élève à 30 euros pour les adultes et à 10 euros pour les enfants âgés de trois à 12 ans. Cette somme devra être versée sur le compte BE05 0689 4361 1175. Les personnes souhaitant encore faire un don pourront également utiliser ce numéro de compte. Un buffet froid permettra aux participants de se restaurer.