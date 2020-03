Le conducteur de l'Axiam était sous influence de l'alcool.

C’est une course-poursuite peu banale qui s’est déroulée ce dimanche après-midi sur le territoire de la zone de police des Hauts-Pays. En effet, lors d’un contrôle frontière mené par l’une des équipes au niveau de la rue de Valenciennes, à Quiévrain, le conducteur d’un véhicule « sans permis », immatriculé en France, n’a pas répondu aux injonctions des policiers.

Il a donc été pris en chasse et intercepté sans difficulté quelques centaines de mètres plus loin. Le conducteur était en état d’ivresse, a été contrôlé positif et verbalisé. Son véhicule a été saisi et emmené par un dépanneur. L’usager a en plus été verbalisé dans le cadre des mesures de confinement.