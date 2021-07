À Quiévrain, la fête nationale sera l’occasion pour beaucoup de se retrouver. Les autorités communales souhaitent en effet marquer le coup et offrir une bouffée d’oxygène aux citoyens. Le mardi 20 juillet, une soirée musicale sera animée par le Sant Jordi's Band dès 19h00 sur la Place du Parc. Au programme, des rythmes bien connus et des chansons à reprendre en cœur.

Le lendemain, une brocante aura lieu sur la Place du Ballodrome dès 8 heures. Les inscriptions sont possibles via Ludovic Vertichelen au 065/450.477 ou ludovic.vertichelen@quievrain.be. Les emplacements sont gratuits mais une caution de 10 euros est demandée. "Il n’y aura pas de feux d’artifice, car c’est clairement ce qui rassemble le plus de monde", explique Véronique Damée, bourgmestre.

"Nous aurions bien sûr aimé pouvoir l’organiser mais il faut rester raisonnables. S’amuser, oui, mais avec prudence et modération car la crise n’est pas encore derrière nous. Mais nous avions à cœur de pouvoir proposer quelque chose à nos citoyens, qui ont besoin de changer d’air et de revivre plus ou moins normalement. On ne peut pas continuer à dire non à tout. Nous sommes convaincus que si des précautions sont prises, de belles choses peuvent être organisées en toute sécurité."

La fête se déroulera donc aux terrasses des cafés et sur la place, avec les mesures sanitaires qui s’imposent. « Je sais que certains ne comprennent pas, soit que l’on organise quelque chose, soit que l’on tire un trait sur le feu d’artifices. Trouver l’équilibre n’est pas simple mais nous tentons de faire notre possible." L'an dernier, l'événement avait déjà permis d'offrir un peu de liberté aux Quiévrainois.