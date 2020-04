Un hommage devrait être organisé une fois le confinement levé.

Depuis le début du confinement, notre quotidien est bouleversé. Tous les rassemblements sont proscrits et l'organisation de funérailles ne fait pas exception. Un maximum de cinq personnes issues du cercle strictement familial du défunt est par exemple autorisé à participer au recueillement dans les funérariums tandis que 15 personnes maximum sont autorisées lors des funérailles en elles-mêmes, depuis la sortie du funérarium jusqu'au lieu d'inhumation ou de crémation. Ce nombre comprend les opérateurs communaux et des pompes funèbres.

Alors, forcément, beaucoup de familles se sentent lésées de ne pas avoir pu offrir une cérémonie digne à leurs proches. Mais à Quiévrain, on a décidé d'y remédier. "Nous réfléchissons à l’organisation d’une cérémonie d’hommage dédiée aux Quiévrainois décédés pendant ce temps de confinement", annonce le Collège communal. "À la fois pour les victimes de ce virus Covid-19 mais également pour toutes les personnes décédées d’autres causes et qui, elles aussi, sont parties sans de réelles funérailles."

Vivre un deuil n’est en effet jamais une chose aisée. C’est encore plus compliqué pendant la période difficile que nous traversons. "Bien entendu, cette cérémonie ne pourra se tenir que lorsque les conditions de sécurité sanitaire seront réunies", précise le Collège. "Les familles qui le désirent seront associées à la réflexion afin d’organiser un moment de recueillement digne et approprié."