Il était environ 8h30 ce mercredi matin lorsque les pompiers de Quiévrain ont été appelés à intervenir dans une habitation du chemin de Montignies, à Audregnies (Quiévrain). À leur arrivée, une maman et son bébé de cinq mois avaient évacué le logement alors que le poêle à pellets refoulait. La mère et son fils ont été intoxiqués par les fumées et ont été emmenés à l’hôpital pour une visite de contrôle.

Aucune trace d’incendie n’a été découverte, les fumées provenant bien du poêle. Ce dernier a été éteint et les pompiers ont pris les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux. À l’heure d’écrire ces lignes, nous n’avons pas nouvelles de l’état de santé des deux victimes, qui sont heureusement rapidement sorties de l’habitation et été prises en charge par les services de secours.