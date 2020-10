C’est un événement attendu chaque année par de nombreux habitants et plus encore d’enfants. Malheureusement, la crise sanitaire a eu raison des Fééries de Noël, organisées chaque année depuis sept ans à Quiévrain. L’évolution préoccupante de la situation épidémiologique a en effet pousser les organisateurs à jouer la carte de la prudence.

Voilà plusieurs semaines que le service culture-festivités de la commune travaillait pourtant à l’élaboration d’un programme pouvant maintenir un maximum d’activités tout en respectant strictement les mesures barrières. "Aujourd’hui, force est de constater qu’il est irraisonnable d’engager des frais, des réservations fermes et de proposer des locations de chalets dans le climat d’incertitude que nous vivons", explique l’administration.

Le Collège communal a donc décidé d’annuler le marché de Noël 2020 et toutes les animations qui tournaient autour… Sans pour autant baisser totalement les bras. Un "plan B" sera ainsi mis en œuvre via l’organisation d’une parade automobile qui apportera un peu de convivialité dans les rues des quartiers et villages de l’entité quiévrainoise. "Elle apportera cette magie de Noël si chère aux enfants tout en permettant d’assurer la distanciation sociale indispensable."

Un appel est donc lancé à tous les citoyens, à toutes les associations ou clubs sportifs qui voudraient se mobiliser pour faire de cette initiative une réussite commune. Le cortège sera exclusivement automobile (pas de groupes pédestres) et le nombre de personnes dans les véhicules sera strictement limité.

Un camion, une remorque ou simplement une voiture à décorer, des idées à proposer… Les citoyens sont invités à prendre contact avec le Service Culture-Festivités de la Commune de Quiévrain (065/450.452 ou daisy.lepretre@quievrain.be).