C’est dans le cadre de l’activité "Raconte-moi ton métier" que des professionnels se sont rendus au sein de l'établissement scolaire ce matin.

Les élèves de 5e,6e et 7e de l’école Don Bosco à Quiévrain ont commencé la semaine par une rencontre avec des professionnels. Une rencontre qui avait pour objectif de permettre aux professionnels d’expliquer leur métier, anecdotes et expérience à l’appui. Les professions représentées faisaient toutes parties du secteur de la coiffure, la vente et la puériculture.

Ce rendez-vous s’est déroulé dans le cadre de l’activité "Raconte-moi ton métier" organisée pour la première fois par l’école. Le but étant d’informer les élèves sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux après l’obtention de leur diplôme.

Organisé sous forme de speed-dating, les élèves allaient par petits groupes poser leurs questions aux professionnels présents pour l’évènement. L’intérêt était double, l’activité permettait aux écoliers d’en savoir plus sur leur futur métier. Les adultes ont, quant à eux, pu ouvrir les yeux sur les lacunes des élèves liées à leur manque d’expérience. Un retour qui devrait permettre aux élèves d’y pallier lors de formations.

"Les intervenants étaient, pour la plupart, des anciens élèves", confie Olivia Iannone, organisatrice de l’évènement. "L’association 100 000 entrepreneurs nous a également permis d’accueillir 3 travailleurs indépendants. Les retours des professionnels et des élèves étant très positifs, nous envisageons de réitérer cette activité à l’avenir".