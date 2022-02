Cela n’aura pas échappé aux nombreux cyclistes et piétons qui l’empruntent, le ravel des Hauts-Pays aurait bien besoin d’une rénovation. Il faut écrire aussi que ce tronçon n’est pas tout neuf. Mis en place il y a plus de 20 ans, son revêtement peine à tenir ces dernières années. Malgré de nombreuses interpellations du ministre par le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, rien ne bouge.

"Je suis assez inquiet de l’état du Ravel à hauteur d’Audregnies et Quiévrain", confie un navetteur. "Le revêtement s’abîme et ressemblera bientôt à de la toile ondulée." La ligne 98A, permettant de rejoindre les Hauts-Pays à Mons notamment, aurait en effet bien besoin d’un petit rafraîchissement. Malgré les multiples demandes du bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, rien ne bouge depuis plus de deux ans.

"Lorsque j’étais ministre, j’avais mis en place un plan qui prévoyait la rénovation et l’aménagement du Ravel des Hauts-Pays", indique Carlo Di Antonio. "Il permettrait ainsi de rejoindre Mons en toute sécurité en se constituant comme une véritable autoroute cyclable. Malheureusement, depuis deux ans et demi, plus rien ne bouge. J’ai interpellé le ministre à de nombreuses reprises mais il ne semble pas porter d’attention à ce projet."

Carlo Di Antonio ne compte toutefois pas en rester là, une nouvelle interpellation est prévue afin de faire avancer le projet. "Les fondations sont encore en bon état, il est donc important d’agir rapidement", poursuit-il. "Je m’étonne d’ailleurs que le ministre ne s’intéresse pas davantage à un tel projet en sachant qu’il est écologiste. Je vais rédiger une nouvelle lettre à son encontre dans l’espoir qu’il s’intéresse enfin aux communes des Hauts-Pays."

Aucune rénovation ni aménagement n’est donc prévu à l’heure actuelle sur le Ravel des Hauts-Pays. L’interpellation du ministre par Carlo Di Antonio fera peut-être bouger les choses.