Des riverains et des commerçants s'étaient opposés au projet.

C’est une petite victoire pour celles et ceux qui s’y étaient fermement opposés. Le réaménagement de la place de Tertre est au moins temporairement remis au placard. Les autorités locales ont décidé de faire marche arrière et donc de renoncer aux subsides auxquelles elles auraient pu prétendre pour mener ce vaste chantier de rénovation.

On se souviendra que ni les habitants, ni les commerçants n’étaient favorables au projet. « Le collège a décidé de suivre les arguments du service aménagement du territoire d’une part, et du service mobilité d’autre part", expose Daniel Olivier (PS), bourgmestre. "Dans ce dossier, il avait fallu se précipiter : nous voulions répondre à l’appel à subsides malgré des délais très courts. Ce qui ne nous avait pas permis de plancher en profondeur sur le projet ni de prendre le pouls des citoyens et commerçants."

Deux auteurs de projet avaient été désignés pour penser le réaménagement de la place de village. "Ce qui a posé problème au fonctionnaire-délégué car il estime qu’il n’est pas possible, dans ces circonstances, d’avoir une vision globale du projet. Sur cette base, l’on a estimé que les remarques formulées par les commerçants et les citoyens étaient pertinentes. Nous avons suivi l’avis du service, qui propose donc d’abandonner temporairement le projet."

Cette alternative permettra aux autorités d’avoir une vision claire des choses, notamment en matière de stationnement mais également d’apaiser les inquiétudes des opposants au projet tout en travaillant avec eux en amont. "Nous avons également tenu compte de la position du service mobilité. Pour respecter les délais, nous aurions dû lancer le chantier début 2021, alors que des déviations sont toujours en place à la suite de la destruction du pont du Goulet."

En d’autres termes, la mobilité serait devenue plus cauchemardesque encore que ce qu’elle n’est déjà. "Nous avons déjà engagé une facture de 14 890 pour le travail effectué par le premier auteur de projet. Le deuxième n’avait pas encore commencé. Tout n’est cependant pas perdu : les plans pourront en partie être utilisés lorsque la machine sera relancée et que le dossier sera plus complet." L’impact financier relatif à la rupture de contrats des deux auteurs a aussi dû être évalué.

Si des indemnités étaient réclamées, elles s’élèveraient à 756 euros pour le premier auteur et 1845 euros pour le second, soit un montant total de 2601 euros. "Pour stopper un projet qui pose problème, ce n’est pas encore trop élevé", temporise le bourgmestre. Il faudra par contre se passer des 750 000 euros de subsides.