La crise sanitaire a un impact négatif indéniable sur les finances de beaucoup. Dans cette situation difficile, l’entraide est donc plus que nécessaire afin que chacun puisse correctement subvenir à ses besoins. C’est en ce sens que le Conseil Communal des enfants ,en collaboration avec le service de la jeunesse, a lancé son opération "Vivres au cœur". Cette initiative a pour but de récolter des vivres afin de le redistribuer aux personnes dans le besoin.

Cette récolte de vivres prendra place du 29 mars au 3 avril au shopping Cora d’Hornu. Une cellule commerciale du magasin sera mise à disposition gratuite du service communal de la jeunesse. Les personnes intéressées par l’initiative pourront donc se rendre au magasin de 10h à 18h30 afin d’y déposer leurs vivres.

Une fois les vivres récoltés par le service communal de la jeunesse, ils seront apportés à la Croix-Rouge de Boussu. Cette dernière se chargera de les redistribuer aux personnes dans le besoin via son épicerie solidaire située au 23, rue Dorzée. Cette opération prend place dans le cadre d’un large partenariat qui avait été fait entre le service jeunesse et le Conseil communal des enfants avec la Croix-Rouge de Boussu et le Shopping Cora d’Hornu.