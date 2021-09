Obtenir un avis rapide pour que le dossier soit enfin tranché, c’était le souhait de Manu Disabato (Ecolo) lorsqu’il a interpellé le ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS) à propos du recours introduit par la commune de Frameries contre la décision de l’intercommunale IDEA dans le cadre de la modification du plan de secteur du périmètre Donaire. Il faudra pourtant encore attendre avant que le ministre ne se positionne.

Les faits remontent au mois d’avril dernier. Le conseil d'administration de l'IDEA était alors invité à se positionner sur la demande de la Commune de Frameries quant à cette modification du périmètre Donaire en zone artisanale ou au maintien de son statut actuel en zone industrielle. L'avis de la direction était de ne pas appuyer cette modification. Six administrateurs avaient voté en ce sens et 13 s’étaient abstenus. Les résultats du vote avaient rapidement donné lieu à quelques doutes et hésitations.