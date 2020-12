Les recours se multiplient contre la nouvelle répartition de la dotation à la zone de secours. Les communes d’Enghien, de Dour, Boussu, Hensies, Jurbise, Lens ou encore Soignies ont d’ores et déjà manifesté officiellement leur désaccord contre la décision du gouverneur de Hainaut, Tommy Leclercq (PS). D’autres pourraient encore suivre puisque la date limite d’introduction de ce recours est fixée au 3 janvier prochain.

Il faut dire que pour certaines communes, la différence entre les deux projets de dotation est énorme. À titre d’exemple, Binche est invitée à payer 205 000 euros de plus, Soignies 189 000 euros, et Braine-le-Comte 113 000 euros tandis que les villes de Mons et de La Louvière paieront respectivement 914 000 euros et 494 000 euros de moins.

« Une décision a été prise mais les communes sont évidemment libres de la contester », explique Tommy Leclercq. "Les bourgmestres devaient se prononcer le 15 novembre dernier, comme la loi l’impose, mais aucun accord n’a été trouvé. Dans ce cas, il revient au gouverneur d’arrêter au 15 décembre au plus tard une nouvelle répartition sur base de prescrits légaux." En l’occurrence, le gouverneur a tranché et imposé des montant sur base de différents critères, dont 96,5% pour le critère de population.

"Ce n’est pas la première fois que cela arrive, j’ai déjà fait cela en Wallonie-Picarde à plusieurs reprises car aucun accord n’était trouvé au sein de la zone. Il faut désormais laisser les juridictions compétentes se prononcer sur ces recours. Il ne me revient pas de le faire." Le gouverneur s’attendait-il à cette pluie de recours ? Ce dernier botte en touche. "J’applique la loi, je n’ai pas de jugements de valeur à porter."

Les recours ont été transmis au ministre de l’intérieur. Reste donc à attendre que ce dernier se prononce.