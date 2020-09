Un propriétaire averti en vaut deux ! La zone de police des Hauts-Pays met les citoyens en garde alors qu’une recrudescence de vols ou tentatives de vols de remorque a été constatée ces derniers jours sur le territoire. La police rappelle qu’en cas de vol, les propriétaires sont invités à prendre immédiatement contact avec le commissariat de proximité et à communiquer un maximum d’informations : documents officiels, photos, systèmes de protection utilisés,…

Pour éviter les mauvaises surprises, la zone rappelle cependant quelques conseils pour limiter les risques : la remorque doit, dans la mesure du possible, être entreposé dans un garage ou un abri fermé à clé. Si elle reste à l’extérieur, mieux vaut éviter qu’elle ne soit visible depuis la voie publique. Elle doit, dans l’idéal, être bloquée entre un mur et d’autres éléments afin d’empêcher son attelage.

De manière générale, il est conseillé d’utiliser un système de serrure pour timon ou un sabot antivol et d’enlever une roue (et la roue de secours), de faire graver le numéro du châssis ou un numéro de registre national sur le timon et de prendre des photos détaillées de la remorque.