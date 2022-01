Le projet de réhabilitation de la route d’Ath (RN56), dans les cartons depuis de très nombreuses années, finira-t-il par voir le jour ? La réponse est oui. Ce lundi en commission, à la faveur d’une interpellation de la députée-bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR), le ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry (Ecolo) a confirmé que cette voirie régionale extrêmement fréquentée profiterait bien d’un coup de neuf.

Ou du moins en partie. " Je confirme que le projet numéro 233 du PIMPT (le Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous 2020-2026, NdlR), intitulé sécurisation du carrefour du dragon et réhabilitation d’une section de la RN56 pour un montant d’1,45 million d’euros est bien inscrit avec un engagement budgétaire en 2023", a énoncé le ministre. "L’étude de ce projet devrait donc débuter prochainement. Les travaux de réhabilitation de la RN56 consisteront en la réhabilitation de la section comprise entre l’académie de police et le carrefour du Dragon compris."

Un feu tricolore sera par ailleurs installé pour gérer et sécuriser ledit carrefour. "Mon administration ne m’a pas fait part d’un retard particulier dans ce dossier." En marge de celui-ci, la Région wallonne planche également sur un autre projet de réhabilitation, cette fois entre le carrefour du Dragon et le carrefour de Masnuy (au pied du pont de chemin de fer). "La réalisation de ce projet dépasse cependant largement l’enveloppe d’1,45 million d’euros et sera donc intégrée au prochain plan d’investissement pluriannuel. Il s’agit donc bien de deux projets différents." En d'autres termes, les trois kilomètres qui séparent les deux carrefours ne seront pas réhabilités dans l'immédiat.

Si la députée-bourgmestre peut se réjouir de la sécurisation annoncée d'un premier tronçon, elle regrette la multiplication des études en matière de réhabilitation de voirie. "Je pense que la Région wallonne ferait des économies si elle reprenait les différentes études déjà élaborées parce que depuis 20 ans, différents travaux ont été menés pour sécuriser et réhabiliter correctement cette voirie importante. Différents projets ont déjà été présentés, je suis donc étonnée d’apprendre que de nouvelles études sont prévues. On repart encore à zéro."

Et de poursuivre : "Si j’entends bien, le montant d’1,45 millions d’euros est uniquement destiné à la sécurisation du carrefour du Dragon. Mais il est important de pouvoir obtenir un timing pour le reste : il s’agit d’un axe très fréquenté, parce qu’il traverse plusieurs communes et permet notamment de rejoindre le parc Pairi Daiza, mais aussi parce que de nombreux commerces sont installés le long de celui-ci. Pour les commerçants, la réalisation de travaux conditionne ou non l’engagement d’investissements."

Le ministre n’aura finalement pas donné davantage de précisions. Les premiers coups de pelle interviendront bien en 2023, mais sur une partie seulement de la RN56.

Même si l'on peut se réjouit que le carrefour du Dragon sera bel et bien sécurisé (le planning n'est pas encore établi), le tronçon de plus de trois kilomètres entre les deux carrefours ne sera donc pas rénové ni même sécurisé dans les prochaines années