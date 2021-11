Début octobre, les citoyens étaient invités à se manifester et à formuler leurs éventuelles remarques quant au remplacement de la ligne haute tension Ciply-Pâturages, qui concerne les communes de Frameries, Mons, Quévy et Colfontaine. Réuni en collège, la majorité PS-MR+ de Quévy a décidé de rendre un avis défavorable et d’ainsi s’opposer au tracé proposé par Elia. On rappellera que ce dernier a déjà fait l’objet de modifications, le projet de 2015 ayant été rejeté en 2016.

"Nous restons sur notre ligne de conduite : le collège a suivi l’avis des services et de la CCATM, qui a également rendu un avis défavorable", explique David Volant, premier échevin en charge de l’urbanisme, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. "Notre position est basée sur le fait qu’Elia préfère favoriser la faune et la flore plutôt que la santé des habitants. Même si son étude atteste qu’il n’y a aucun risque, il n’est pas question pour nous de jouer avec la santé des habitants !"

La commune a déjà demandé au gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension de modifier une nouvelle fois son tracé. "Nous souhaitons qu’il passe à travers champs et non pas à proximité des habitations, comme cela est actuellement prévu. Mais Elia met dans la balance le coût plus important de cette alternative et les risques sur les chauves-souris. Nous sommes désolés mais notre position ne changera pas. Et si le fonctionnaire-délégué venait à octroyer le permis, nous irons plus que probablement en recours."

Le tracé actuellement proposé par Elia est plus éloigné des habitations : un kilomètre de câble, sur les 13,9 au total, passera en zone d’habitat, plus précisément au niveau de la rue Notre-Dame de Lorette à Bougnies, longeant de ce fait plusieurs habitations et une école. La commune avait proposé un tracé alternatif le long du ruisseau Waha, ce qui n’avait pas été retenu par Elia. "Nous sommes par ailleurs un peu surpris par les efforts consentis pour répondre aux craintes d’autres communes. Nous ne voyons pas pourquoi cela ne pourrait pas être le cas pour Quévy."

Bref, le dossier est loin d’être clos et Elia, qui espère décrocher son permis après de longues péripéties et levées de bouclier, n’en a pas terminé avec l’opposition des communes et des citoyens. Un accord devra pourtant être trouvé, coûte que coûte : Cette ligne haute tension est indispensable pour remplacer la liaison aérienne reliant les postes de Ciply et Pâturages, vétuste et démontée en 2019.

À ce jour, une solution temporaire de secours est en place mais elle ne permettra pas de couvrir les besoins de la région à plus long terme, et encore moins de répondre à l’électrification croissante de la société et au développement des énergies renouvelables.