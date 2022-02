La rénovation urbaine du centre d’Hornu est dans les cartons depuis plusieurs années déjà mais aujourd’hui, on en attend encore la matérialisation concrète. Le dossier devrait cependant prendre un petit coup d’accélérateur dans les prochains mois puisque le collège communal boussutois devra introduire, avant la fin de cette année, un dossier complet de subvention auprès du gouvernement wallon.

Au risque, si ce délai n’était pas respecté, de perdre les subventions promises. Inimaginable lorsque l’on sait que le gouvernement wallon a approuvé la proposition du ministre des pouvoirs locaux et de la rénovation urbaine, Christophe Collignon, d’octroyer à la commune une enveloppe d’1 416 000 euros pour mener à bien son projet. "Les plans existent, nous sommes donc plus loin que ce que l’on ne pourrait penser", souligne Jean Homerin (PS), échevin en charge des travaux publics.

"Nous ne nous risquerons pas à avancer une date de début de travaux mais il est clair qu’il faut désormais avancer, au risque de perdre les subsides. Le bureau d’architecture a fait son travail, il n’y a "plus qu’à" désigner l’entreprise qui sera chargée de l’exécution des travaux. Il faudra donc passer par un cahier des charges, un marché public, le lancement et l’analyse des offres. Nous retournerons ensuite vers la tutelle afin de voir si les offres sont validées ou non." Après quoi c’est sur la table du conseil communal que le dossier reviendra pour approbation du marché.

"On est parti jusqu’à la fin de l’année. On sait qu’en matière de marché public, les démarches sont très longues. Mais l’échéance du 31 décembre est bien là, le plus gros est déjà fait." Il y a 12 ans, une commission d’accompagnement avait été mise en place dans le cadre de cet ambitieux projet. "On savait que le parcours serait long mais on n’aurait jamais imaginé que cela durerait aussi longtemps", a de son côté admis Michel Vachaudez (PS), l’échevin qui avait mis en place ladite commission.

Le projet de rénovation urbaine a pour objectifs de moderniser, d’harmoniser et de rendre plus vert le cœur du village. Il doit avoir des incidences positives sur la mobilité douce et permettre la restructuration des espaces dédiés au stationnement. Le collège avait espéré lancer les travaux dans le courant de l’année 2021, ce qui n’a finalement pas été possible.