Alors que le dossier de réouverture de la ligne ferroviaire Valenciennes-Mons semblait avancer dans la bonne direction en juin dernier, il semble à nouveau faire du surplace. Car si en Belgique, les signaux sont au vert et que tout est prêt d’un point de vue financier et technique, en France, les obstacles demeurent. Le silence de la SNCF et des autorités régionales compétentes ont longtemps fait planer le doute sur la bonne issue du projet… Le sous-préfet de Valenciennes, M. Chpilevski a depuis lors repris les choses en main laissant entrevoir le bout du tunnel.

En effet, les choses semblaient bouger chez nos voisins français. "Du côté français, le sous-préfet de Valenciennes, M. Chpilevski, a pris le dossier en main", avait expliqué le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) à la faveur d’une nouvelle interpellation du député fédéral Éric Thiébaut (PS). "Une réunion de travail a eu lieu le 15 avril dernier avec les parties prenantes françaises et belges. Du côté belge, la situation d'un point de vue technique et budgétaire a été confirmée."

Le représentant du ministre par ailleurs rappelé son soutien de principe au projet. "Du côté français, il s'est avéré que l'aspect financier devait encore être confirmé. Le sous-préfet s'est montré favorable à la recherche de budgets. Lors de la réunion, il est également apparu que, pour les Français, le projet concernait une liaison de fret et non une liaison de voyageurs." Georges Gilkinet avait insisté sur son intention de suivre de près l’évolution du dossier.

Alors que tous les feux sont au vert en Belgique, et ce depuis de nombreux mois, Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies, en dit plus sur l’avancement du dossier en France. "A l’heure actuelle, la recherche de budgets est toujours en cours du côté français", indique-t-il. "La situation n’a donc pas avancé depuis plusieurs mois. Je garde, bien entendu, un œil sur le dossier."

Le dossier avance donc dans la bonne direction mais les démarches seront probablement encore longues avant de voir la réouverture de la ligne ferroviaire Valenciennes-Mons effective.