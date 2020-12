Début novembre, Natagora officialisait son souhait d’acquérir 24 hectares de terrain, dont le vaste étang de Grand Rieu, pour étendre une réserve naturelle existante et ainsi créer un site exceptionnel de plus de 100 hectares, à même d’attirer des espaces animales emblématiques. Le projet de l’association est désormais soumis à une campagne de financement participatif et devrait, in fine, bénéficier d’un soutien du gouvernement wallon.

En effet, à la faveur d’une interpellation du député-bourgmestre de Quaregnon Jean-Pierre Lépine (PS), la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo) a confirmé son souhait d’apporter à sa pierre à l’édifice. "À ce jour, nous n’avons pas encore été sollicités pour un cofinancement, les demandes devant être introduites en janvier de chaque année qui suit l’achat", a-t-elle expliqué. "Je ne doute pas que Natagora introduira une demande et je ne cache pas être favorable à ce que la Région wallonne puisse y apporter son soutien."