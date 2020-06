La zone de police vient de faire l’acquisition de vélos électriques pour ses postes de proximité.

Plus de bleu sur le Ravel, tout en roulant plus vert, c’est le défi coloré que s’est fixé le corps de police du Borinage, connu pour innover, notamment en matière d’équipements. Cette fois, ce sont les services de proximité (les agents de quartier, ndlr) qui viennent de recevoir de nouveaux équipements : des vélos électriques dernière génération !

Le matériel a été présenté aux équipes de proximité ce jeudi matin par la direction de la police boraine. “Nous ne souhaitons pas constituer une brigade cycliste comme dans d’autres zones de police”, confiait Jean-Marc Delrot aux agents de quartier. “C’est un outil que l’on met à votre disposition. Parce que le vélo est un outil de contact. Il s’agit aussi d’une volonté de notre part d’être en phase avec l’environnement”.

© AVPRESS



Pour l’heure, la police boraine a fait l’acquisition de cinq vélos électriques, entièrement équipés et strippés aux couleurs de la police, pour un montant d’un peu plus de 14.000€. Équipés de casques oranges, l’objectif est également d’accroître la visibilité dans les rues boraines. En outre, cela permettra également aux policiers de quartier d’avoir une proximité différente, et donc un contact plus facile avec la population. Sans parler des gains de temps grâce à cette mobilité qui permet d’éviter les embarras de circulation aux heures de pointe.

© AVPRESS



Ces cinq vélos électriques constituent certes une première étape au sein du corps de police borain. Car la volonté de la direction est de s’inscrire davantage dans une démarche écologique. “Nous étudions la possibilité d’acquérir des voitures électriques pour d’autres services. Nous attendons que la technologies répondent à nos attentes et à nos besoin de terrain”, confiait Jean-Marc Delrot, à l’issue de la présentation de ces nouveaux équipements.