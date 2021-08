Plusieurs routes sur la commune de Boussu ont été particulièrement touchées par les intempéries ce lundi. La pluie est tombée abondamment en l’espace de quelques minutes, rendant difficilement praticables certaines rues sur le village d’Hornu. Les citoyens ont été nombreux à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux, face à la fréquence récurrente de ces inondations.

Du côté de la commune boussutoise, les élus sont conscients du problème. "Il y a beaucoup de travail à faire, on en est véritablement conscient", explique l’échevin en charge de l’environnement, Jean Homerin. "Mais tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts malheureusement. La commune n’est pas la seule à devoir agir dans certaines routes comme la rue de Valenciennes. Sa gestion est dirigée par le MET du SPW, et ce n’est pas faute de leur rappeler régulièrement."

La route de Valenciennes, au niveau de l’école provinciale d’Hornu, a de nouveau été complètement recouverte d’eau ce lundi. "Une étude est en cours sur la situation du bassin du Saubin qui concerne directement la situation de la rue de Valenciennes, où l’eau de Warquignies déboule", précise Jean Homerin. "Les communes, la Province du Hainaut, le SPW avec la direction des voies non navigables se réunissent régulièrement pour faire le point sur l’étude. Malheureusement, on ne peut parfois rien faire face à la quantité de pluie comme ce lundi. L’étude aidera justement à trouver ce qu’il ne fonctionne pas."

D’autres rues comme la rue de Binche ont également été touchées ce lundi en fin d’après-midi. Pour ce cas particulier, des discussions seront entamées avec les fermiers. "On peut voir que les eaux étaient chargées en boue à cet endroit", ajoute l’échevin."Les sillons sont parfois mal placés et les eaux prennent la direction de la route. Nous allons relancer les discussions avec les fermiers pour trouver une solution, comme la plantation de haies ou de fascines." Cette dernière option a d’ailleurs été choisie pour limiter les ruissellements importants au niveau du quartier du Moulin de Briques et du cimetière. Elles seront prochainement installées.

En réunion ce mardi matin, le collège a également décidé de lancer une étude sur l’état des tuyaux et du réseau d’égouttage sur la commune. "Il faut parfois aller plus loin que les avaloirs pour trouver le réel problème", poursuit Jean Homerin. "Parfois des avaloirs non bouchés ont des difficultés à être efficaces. Il est important de savoir si des déversements ont pu casser ou boucher certaines canalisations. L’étude est donc dans nos projets."

Les autorités boussutoises rappellent également le rôle à jouer de la population dans cette lutte contre les inondations. "Nous allons continuer à conscientiser les citoyens avec des opérations comme "Ici commence la mer". Ils représentent une minorité, mais certains habitants jettent tout et n’importe quoi. C’est une problématique plus générale, où chacun doit intervenir." Ce mardi, les eaux se sont heureusement retirées progressivement. Les riverains espèrent toutefois que la météo soit plus clémente dans les prochains jours.