Les premières pourraient être installées en fin d'année.

En matière de sécurité, les socialistes et les réformateurs se sont entendus. La ville de Saint-Ghislain se rendra en effet très prochainement propriétaire de caméras de vidéosurveillance. Une enveloppe de 40 000 euros avait déjà été provisionnée et un nouveau montant de 40 000 euros vient d’être inscrit en modification budgétaire. Ce sont donc in fine 80 000 euros qui seront consacrés à ce projet.