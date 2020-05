Un concours est organisé par la ville et son syndicat d'initiative.

Saint-Ghislain aurait dû être en effervescence. Depuis ce jeudi jusqu’à ce dimanche 24 mai, les festivités de l’Ascension auraient dû rythmer ce long week-end et attirer près de 20 000 personnes. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement : début avril, le collège communal anticipait les directives du gouvernement fédéral et annonçait l’annulation de l’événement par mesure de sécurité.

Pour malgré tout marquer le coup, la ville et son syndicat d’initiative ont décidé d’organiser un concours de circonstance. "Dessine-moi l’Ascension" restera ouvert aux candidatures jusqu’au 18 juin prochain, gratuitement évidemment. Les participants, adultes comme enfants, pourront redoubler de créativité et utiliser tant le dessin que la peinture ou encore la réalisation 2D. Une seule œuvre par personne est autorisée.

"L'idée est de nous faire vivre l’envol du ballon de Saint-Ghislain, même si celui-ci ne le prendra pas ce jeudi", explique Daniel Olivier (PS), bourgmestre."Le concours est ouvert à tous et organisé en quatre catégories d’âge, avec pour chacune cinq lauréats. Les gagnants recevront un bon d’achat valable dans les commerces de l’entité afin de soutenir singulièrement nos acteurs économiques locaux qui comme toute notre population, ont été fortement impactés par cette crise."

In fine, pour chacune des quatre catégories, cinq dessins sélectionnés pour leurs qualités artistiques et leur pertinence par rapport au thème seront choisis par des membres du Syndicat d’Initiative de la Ville de Saint-Ghislain. 20 gagnants seront donc désignés. "Laissez libre cours à votre imagination et faites-nous découvrir, à travers vos œuvres, une Ascension particulière certes mais non moins heureuse", invite encore le maïeur.