La saison estivale sera chargée, et pour cause : après deux années particulièrement compliquées, au cours desquelles les annulations se sont multipliées, tout le monde aspire à retrouver une vie normale. En reprenant, notamment, le chemin des festivals. Dans la Cité de l’Ourse, le rendez-vous est d’ores et déjà fixé : le Park Rock Festival se tiendra dans le parc communal de Baudour les 13 et 14 août prochain.

Pour les organisateurs, il s’agit évidemment d’un réel soulagement. "On espère ne pas connaitre de nouvelle dégradation de la situation d’ici le mois d’août mais on a bon espoir en tout cas !", explique Nicolas Sand, organisateur. "Nous sommes conscients que l’offre musicale et culturelle sera importante cet été, en Belgique comme à l’étranger, et qu’il faudra donc motiver les troupes, redoubler d’efforts sur la promotion de l’événement."

L’envie de revivre pleinement un événement de foule, sans restriction sanitaire comme le port du masque ou la présentation du CST, devrait cependant être un argument bien accueilli par le public. "Lors de la dernière édition en 2019, nous avions accueilli 2500 personnes sur les deux jours. Nous misons cette année sur 3000, voire 4000 !" Pour ce faire, plusieurs tarifs attractifs seront une fois encore proposés.

Les habitants de l’entité saint-ghislainoise profiteront d’un tarif réduit, tout comme les professeurs et, c’est une nouveauté, les jeunes de moins de 18 ans. "Nous voulons leur donner l’opportunité de profiter d’un festival de rock à prix très démocratique. On parle de sept euros pour la journée du samedi, de 10 euros le dimanche et de 15 euros pour un ticket deux jours. Nous espérons de la sorte attirer les jeunes."

Côté programmation, la formule reste inchangée. Samedi, elle fera la part belle aux groupes de cover. Les meilleurs sons de Queen, Kiss, ZZ Top, Guns n’Roses, Lynyrd Skynyrd, the Who, Deep Purple et the Clash résonneront au sein du parc communal. Le dimanche, place à Pogo Bastard, Klaws, Mingawash, Krakin’ Kellys, Giac Taylor, 7 Weeks, Lofofora, No One is Innocent et, en tête d’affiche, Danko Jones.

"En temps normal, le festival se déroule le vendredi et le samedi mais nous profitons cette année du férié du 15 août pour proposer un week-end complet. Nous sommes vraiment satisfaits de cette programmation. La plupart des groupes avaient déjà été bookés pour les éditions précédentes, annulées entre-temps, et ont répondu positivement à notre relance pour cette 17e édition. On a perdu un beau nom, faute de comptabilité d’agenda, mais on entend le reprogrammer à l’avenir."

Les tickets sont d’ores et déjà disponibles via TicketMaster. Notons également que le succès de la première édition, en décembre dernier, a poussé les organisateurs a réitéré l’expérience d’une winter édition. Les informations seront communiquées ultérieurement.