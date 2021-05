Si les festivités de l’Ascension, à Saint-Ghislain, ont dû être adaptées et son programme allégé pour respecter au mieux les conditions sanitaires en vigueur, le public a malgré tout répondu présent, principalement jeudi, où les conditions climatiques se sont montrées plus favorables. Sans surprise, la zone de police boraine avait mobilisé ses équipes afin de veiller au grain et de s’assurer que tout se passe pour un mieux.

Durant la journée de jeudi, aucun problème n’a été constaté. En soirée, trois personnes ont été contrôlées. Il s’avère que l’une d’elles était en possession d’une bouteille d’un litre de protoxyde d’azote. La bonbonne a été saisie puisqu’elle n’était pas destinée à un usage culinaire mais à un usage récréatif, ce qui est désormais interdit. Samedi, peu de monde était présent. Aucun débordement n’a été à déplorer.

"Les choses se sont bien déroulées", confirme la zone de police boraine. "Les cafetiers ont dans l’ensemble respecté les mesures. Il a, à de rares occasions, fallu faire quelques remarques mais les tenanciers en ont tenu immédiatement compte. Idem pour les citoyens. L’ambiance était bon enfant tout au long du weekend."