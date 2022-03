Bien connu dans la région, l’inspecteur Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la zone de police boraine, est tantôt apprécié, tantôt critiqué pour son franc-parler lorsqu’il s’agit de mettre les automobilistes en garde face aux dangers de la route. Le 18 mars prochain à 13h30, ce dernier retapera sur le clou lors d’une conférence organisée au sein du Foyer Culturel de Saint-Ghislain. L’occasion pour lui de revenir sur le travail mené quotidiennement par le service.

"C’est une conférence qui s’adresse à tout le monde", précise-t-il d’emblée. "L’objectif sera de mettre en lumière le travail effectué par le service dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière et les accidents. On évoquera les problèmes de vitesse, de consommation d’alcool et de produits stupéfiants, de stationnement,… Nous rappellerons aussi l’existence de services d’aide et détaillerons le fonctionnement du service."

Un service qui s’est donné pour mission de sensibiliser autant que possible et qui mise donc beaucoup sur la pédagogie. "Il y a une volonté d’ouverture entre la police et le citoyen. Nous voulons lui expliquer les choses pour qu’il comprenne ce que l’on fait et pourquoi nous le faisons. En lui présentant par exemple des statistiques et des objectifs – 0 tué sur les routes en 2050 – il se rendra compte que notre travail est nécessaire mais aussi efficace."

À l’issue de la présentation, un temps de débat et de questions-réponses sera planifié. "L’idée, c’est que les participants puissent prendre la parole, nous dire comment eux voient les choses, s’expriment sur leurs doléances, leur ressenti. On a vraiment l’envie que ce soit un lieu d’échange et d’ouverture entre notre service et le citoyen." Ce n’est pas la première fois que Bertrand Caroy propose pareille conférence.

D’autres devraient encore s’ajouter à son agenda dans les prochains mois. En juin prochain par exemple, un focus sera également mis sur la sécurité routière des deux roues en collaboration avec Harley Davidson et une compagnie d’assurance.