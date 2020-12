À l’instar de communes voisines, la ville de Saint-Ghislain a décidé de tenter sa chance en répondant à l’appel à projets "commune pilote Wallonie cyclable" lancé par la Région wallonne. Et les ambitions sont grandes : afin d’obtenir un maximum de subsides, les autorités locales ont décidé de soumettre des projets pour un montant financier globalisé de près d’1,71 million d’euros.

Les dossiers sont multiples. Ils concernent par exemple la réhabilitation de l’ancienne voie de chemin de fer entre la rue Emile Leté et le lieu-dit la prévôté, à la limite des villages de Sirault et de Neufmaison ou encore la création d’un chemin réservé sur une ancienne ligne de chemin de fer d’une longueur d’environ 560 mètres et connectant la rue du Sas à la cité des Petites Préelles.

"Cet aménagement permettra de rejoindre les commerces situés au nord de Saint-Ghislain", précise l’échevin de la mobilité, Luc Dumont (PS). "Nous envisageons aussi la création d’un chemin réservé dans la zone enherbée entre la rue de la Riviérette et le zoning artisanal, d’un chemin partagé entre la fin du zoning artisanal jusqu’au chemin du halage de la Haine et la création d’un chemin réservé traversant la réserve naturelle de la rue Olivier Lhoir à la rue du Maréchal."

Enfin, la ville planchera aussi sur la réhabilitation du reste de l’ancienne ligne de chemind e fer en chemin réservé au départ de la rue Maréchal pour rejoindre la limite de l’entité au niveau du zoning Ghlin-Baudour. "Au total, 252 villes et communes sont concernées par cet appel à projets et un minimum de trois villes seront sélectionnées", ajoute l’échevin qui ne cache pas les espoirs de voir sa ville lauréate.

"La ville répond déjà aux deux critères de candidature imposés, à savoir la réalisation d’un plan communal de mobilité et, au niveau administratif, l’obligation de disposer des compétences d’un conseiller en mobilité." Rien n’est pour autant gagné. "En matière de mobilité douce, le projet de notre ville pour les années à venir est de construire une colonne vertébrale solide traversant l’entité du nord au sud et de l’est à l’ouest."

Dans un second temps, divers aménagements déjà créés, en cours ou à venir viendraient s’y greffer. "Il est clair que pour améliorer et optimiser la mobilité douce dans notre entité, il faut pouvoir compter sur un changement de mentalité auprès d’une partie de la population et la sensibiliser à la pratique du vélo, notamment au sein de la cellule familiale." D’où la nécessité de continuer à investir dans la mobilité, et plus précisément la mobilité douce.