À l’époque de la restauration complète du stade Saint-Lô et de sa piste d’athlétisme, certains citoyens avaient regretté que les accès aux infrastructures soient contrôlés et limités via l’utilisation d’un badge. Une disposition souhaitée par la ville et l’asbl Saint-Ghislain Sports afin de limiter les risques de dégradations et de vandalisme déjà constatés par le passé. Aujourd’hui, les critiques se font rares. Mais elles ne sont pas pour autant inexistantes.

Sur les réseaux sociaux en effet, plusieurs internautes jugent les horaires trop restrictifs. "On me propose une merveilleuse carte pour pouvoir accéder à la piste. Il est normal de ne pas y avoir accès pendant l’occupation des clubs sportifs mais les jours fériés, nous, citoyens, n’y avons pas accès", peste ainsi une citoyenne, qui évoque une mauvaise gestion. Plusieurs commentaires vont dans le même sens.

"Ce stade est complètement vide de nombreuses fois", "J’ai un badge et je me demande vraiment à quoi il sert : je ne demande pas l’impossible mais que le temps d’accès aux citoyens soit rallongé", ou encore "l'accès à la piste est très limitatif et souvent, je constate qu'il n'y a aucune activité. Perso, j'ai pensé que ma carte magnétique n'était pas activée" sont autant de remarques que l’on peut lire sur la toile.

Contacté, le gestionnaire de l’asbl Saint-Ghislain Sports se dit assez surpris. "Nous sommes plutôt proches de la clientèle et nous ne sommes jamais fermés à la discussion, il est donc dommage que les critiques soient formulées sur les réseaux sociaux", souligne Kévin Posier. "Nous n’avons par ailleurs jamais réellement enregistré de plaintes concernant les accès. Il est arrivé que certains utilisateurs badgent deux fois à cause d’une petite latence, ayant pour conséquence un refus d’accès. Mais nous avons toujours vérifié avec eux et réglé le problème."

Aujourd’hui, l’infrastructure sportive est accessible en semaine le matin, avant l’arrivée des écoles, sur le temps de midi et en fin d’après-midi, après le départ des écoles et avant l’arrivée des clubs. Le week-end, elle est accessible toute la journée du samedi et régulièrement le dimanche, sauf en cas de match de division trois car une zone neutre doit être respectée. Pendant les congés scolaires, la piste est accessible en dehors des stages d’athlétisme.

"Plusieurs plages horaires sont indispensables. Par le passé, nous avons connu des tensions entre le grand public et des clubs, les occupations n’étaient pas toujours compatibles. Le badge nous permet de mieux gérer cela et a priori, les choses se passent plutôt bien." Même si quelques reproches sont malgré tout formulés.