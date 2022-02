Si elles font lentement leur apparition dans nos assiettes, les fleurs et plantes sauvages conservent une image encore bien négative. Bien utilisées, elles ont pourtant le pouvoir d’apporter un vrai plus, en plus de rendre un plat visuellement plus agréable. Les faire connaitre au grand public et pousser les restaurateurs à y recourir davantage, c’est la mission que s’est imposée Yves Georges, à la tête du projet saint-ghislainois Cinse d’el Cruau.

"Cela signifie la ferme de la mauvaise herbe, en patois de Mouscron", précise le fondateur. "Le projet a été lancé en septembre dernier, c’est donc tout récent et encore en plein développement. L’objectif, c’est de devenir un véritable centre de formation nature et jardin." Agronome de formation, Yves Georges a toujours voué une passion pour la nature, ses richesses et ses surprises. C’est donc assez naturellement que son projet s’est imposé à lui.

"J’ai longtemps été guide nature mais la conjoncture actuelle, la situation sociétale m’ont donné l’envie d’aller plus loin, en faisant un pas vers le secteur alimentaire. Les plantes sauvages sont souvent diabolisées dans le milieu du maraichage. Et pourtant ! En temps de guerre, de pandémie, de coups durs et de mauvaises récoltes, elles sont une vraie chance. On oublie souvent que nos ancêtres y ont eu recours et ont survécu grâce à elles."

Naturellement plus résistantes, ces fleurs et ces plantes n’ont jamais eu besoin de la main de l’homme pour se développer. "Elles ne nécessitent pas de soins particuliers et présentent des vertus diverses. Dans l’assiette, elles ne servent pas seulement à décorer. C’est ce que je souhaite faire comprendre à celles et ceux qui se montreraient intéressés et ouverts d’esprit. C’est quelque chose d’assez neuf et qui nécessite de changer un peu sa vision des choses car de manière générale, le monde sauvage fait peur. Mais c’est très intéressant."

Dans la région, plusieurs établissements horeca ont déjà manifesté leur intérêt. Citons El Camerluche, l’Orphéo, Cense de Lalouette ou encore L’Impératif (Péruwelz). "C’est généralement moi qui vais vers les restaurateurs afin d’expliquer ma démarche, la philosophie du projet. Je me présente avec des échantillons, on organise une petite dégustation et on voit si ça peut coller. Tout passe par la rencontre. C’est primordial pour moi, c’est l’humain, le contact et l’échange avant tout."

Diverses activités sont organisées au sein de la pépinière, située à Saint-Ghislain, ou aux alentours. L’occasion pour les plus curieux d’obtenir plus de renseignements et de, peut-être, se laisser tenter.