Parfois déjà bien installée, la solitude s’est renforcée dans certains foyers, plus encore chez les personnes âgées. C’est pour briser cet isolement que la ville de Saint-Ghislain, via son conseil consultatif des aînés, a lancé le projet "à l’écoute de nos aînés." Au bout du fil, sept membres dudit conseil tenteront d’apporter un peu de soutien et de réconfort aux appelants.

Des tranches horaires ont été établies. Objectif, que du lundi au samedi, quelqu’un soit toujours disponible. Roland Maury est l’un des volontaires. Il dispose de la plage horaire la plus large (du lundi au samedi, de 9 heures à 17 heures). "Depuis le lancement de l’opération, j’ai reçu six appels, dont deux qui étaient de vrais appels au secours", explique l’octogénaire. "Il s’agissait de deux hommes seuls. Avec l’un, je suis resté en ligne plus de 30 minutes. Avec le second, environ 15 minutes."

D’autres personnes âgées ont pris contact avec Roland Maury pour "simplement" parler. "Un appelant était un monsieur que j’avais connu lorsque j’étais plus jeune. Il avait vu mon nom sur la liste et a décidé de reprendre le contact. Une dame m’a aussi appelé pour me demander des masques de la commune. Je lui en ai apporté."

Très impliqué au sein du conseil consultatif des ainés, Roland Maury a à cœur de se montrer solidaire. "Je vais avoir 90 ans et mon épouse est décédée il y a six ans. Je sais ce que c’est d’être seul. J’ai aussi adhéré au projet "coup de fil" de l’asbl Senoah afin d’assurer des permanences à destination des personnes âgées via un numéro unique pour toute la Wallonie."

Visiblement débordant d’énergie à presque 90 ans, le Saint-Ghislainois est également écrivain public pour sa ville. Il a aussi tout récemment rejoint le conseil consultatif de la personne handicapée.