En matière de déchets, tous les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne, puisque le montant de la taxe pour procéder à leur enlèvement diffère selon la composition des ménages. À Saint-Ghislain, ces montants viennent justement d’être adaptés. Certains en sortent gagnants, avec une taxe revue à la baisse, là où d’autres dénoncent une nouvelle augmentation de cette dernière et se sentent lésés.

Concrètement, Les personnes isolées paieront désormais 75 euros et recevront 20 sacs-poubelle blancs de 30 litres. Les ménages de deux et trois personnes paieront respectivement 150 et 175 euros et recevront 20 sacs-poubelle de 60 litres. Enfin, les familles de cinq personnes et plus paieront 235 euros et auront dix sacs-poubelles supplémentaires, soit un total de 30 sacs. La nouveauté de cette adaptation réside dans le fait qu’une réduction de 75 euros sera accordée aux familles monoparentales.

"Ces changements ont vocation à être plus justes envers les familles, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant", commente le bourgmestre, Daniel Olivier (PS). "Le fait de proposer une réduction aux familles monoparentales change la donne. Imaginons un ménage monoparental de trois personnes. En réalité, ils ne paieront pas 175 euros mais 100. De même, pour un ménage monoparental de cinq personnes ou plus, ils ne paieront que 160 euros, comme avant."

En d’autres termes, cette révision de la taxe donne un sacré coup de pouce aux parents isolés. "Sur un total de 10 486 ménages (chiffres arrêtés en septembre 2020), les familles monoparentales sont au nombre de 584", ajoute le bourgmestre. Les personnes isolées sont quant à elles 3879. Suivent ensuite les ménages de deux personnes (3261), les ménages de quatre (1201), de cinq (347) et de six (136).

"La majorité des familles va profiter de cette adaptation, qui se veut plus équitable. Les familles plus nombreuses produisent plus de déchets, il est donc normal que la taxe soit plus élevée. J’ai entendu ou lis les commentaires de certains, qui regrettent que l’on soutienne les familles monoparentales mais pas les personnes sans emploi, les invalides,… Ce sont des données qui relèvent de la vie privée et qui ne sont donc pas à notre disposition, au contraire des compositions de ménages."

Le plus juste, en matière de déchets, resterait probablement l’instauration d’une taxe au poids – système auquel le bourgmestre se dit favorable – mais l’intercommunale Hygea, en charge de la collecte et du traitement des déchets, a abandonné le projet pilote mené à Écaussinnes notamment.