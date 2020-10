Les établissements scolaires tentent, tant bien que mal, d’assurer la continuité des cours malgré un contexte sanitaire très sensible et de nombreuses absences dans les rangs des professeurs. À l’Athénée Royal de Saint-Ghislain, ces absences entrainent la mise à l’étude fréquente des élèves… Qui, faute, de place suffisante dans les locaux pour permettre le respect de la distanciation physique, se retrouvent en cour de récréation.

Une situation qui dérange et interpelle Jean-François Hubert. Sa fille Justine, scolarisée en première année, enchaine en effet les heures d’étude en extérieur. "Rester à l’extérieur en plein été, pas de souci. En automne, alors qu’il fait extrêmement humide, c’est un non catégorique", peste-t-il. "Mardi, elle a eu trois heures d’étude sur la journée. Elle a dû les passer dehors, sous le préau, et est revenu à la maison en ayant un rhume."

Ce jeudi, la situation est similaire. Alors qu’ils avaient d’abord été accueillis dans un local, les élèves ont été invités à sortir. "Je comprends que la situation soit exceptionnelle et difficile à gérer. Mais si les écoles ne sont plus capables d’assurer le bien-être de nos enfants, d’autres décisions doivent être prises ! Nos enfants n’ont pas à en payer le prix."