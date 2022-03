L’appel est désormais lancé. Le géant américain Google vient en effet de donner le coup d’envoi des Community Grants 2022, un programme de soutien par lequel il souhaite donner un coup de pouce aux initiatives portées par les acteurs locaux et qui impactent positivement la région qui accueille l’entreprise technologique. Les asbl, les écoles et toute autre organisation de la région de Mons-Borinage peuvent désormais introduire une demande de subvention.

Elles ont jusqu’au 29 avril prochain pour le faire. "Le programme Data center Community Grants apporte son soutien aux organisations, aux projets et aux initiatives ayant un impact direct sur la population, l’environnement ou encore le tissu socio-économique, à proximité des data centers de Google", explique-t-on du côté du géant.

Les Community Grant sont ainsi accordées par Google à des acteurs locaux situés dans la région de Mons, Saint-Ghislain et plus globalement la province du Hainaut, pour soutenir des projets porteurs dans plusieurs domaines "chers au cœur de la société américaine." À ce jour, ce sont plus d’une centaine d’initiatives qui ont déjà été soutenues par cette dernière depuis l’ouverture de son centre de données à Saint-Ghislain, pour un montant total de plus de deux millions d’euros.

"Des projets soutenus dans le passé portaient par exemple sur le développement de jeux éducatifs, l'apprentissage de l'apiculture ou encore l'éveil des enfants aux sciences et aux technologies. D’autres projets avaient encore pour but d’offrir des formations aux étudiants dans le but d’intégrer le marché du travail."

Pour sa 12e édition, l’entreprise vise prioritairement à soutenir des projets axés sur l'éducation, l'intérêt économique général, la réduction de la fracture numérique, la durabilité, la santé et la science, ainsi que l'art et la culture. "Les possibilités sont nombreuses. L’essentiel est de pouvoir démontrer un impact pertinent et local." Les organisations intéressées sont invitées à envoyer leurs éventuelles questions via stghislain@google.com.