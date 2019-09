Les pompiers de Saint-Ghislain ont heureusement rapidement maîtrisé le feu.

Grosse inquiétude ce mardi après-midi à l'Institut Saint-Joseph de Saint-Ghislain. Vers 14h20, l'alarme incendie s'est déclenchée dans les bâtiments. L'ensemble des élèves a dû être évacué en urgence vers le parc de l'école. Les pompiers de Saint-Ghislain ont débarqué sur place quelques minutes plus tard, accompagnés de la police boraine.

Un début d'incendie s'est en réalité déclaré dans un local situé proche des cuisines de l'école. Un court-circuit au niveau du système d'aération pourrait être à l'origine du départ de flammes. "Mais le feu a été rapidement maîtrisé", signale la police boraine. "Aucun blessé n'est à déplorer, tout le monde va bien."

Les élèves ont finalement pu réintégrer les locaux une demi-heure plus tard, vers 14h50. "Il y a eu beaucoup d'émotion parce que c'est toujours surprenant mais c'était plus de peur que de mal au final", raconte la conseillère communale Dorothée Gosselin qui est également enseignante à l'institut. "L'intervention des services de secours a été très maîtrisée et il n'y a pas eu de mouvement de panique dans les rangs des élèves. Tout est désormais rentré dans l'ordre."