Il y a quelques jours, la ville de Saint-Ghislain annonçait qu’un cas positif de coronavirus avait été confirmé au sein d’une classe maternelle de l’école du Grand Jardin, à Saint-Ghislain. Des dispositions avaient évidemment été prises mais l’école devra malgré tout fermer ses portes dès ce jeudi 24 septembre. En effet, la directrice de l’établissement a été testée positive au covid-19.

"Ce mercredi matin, la direction de l’école du Grand Jardin a prévenu le Pouvoir Organisateur et le Centre de Santé Harmegnies-Rolland qu’une personne ayant eu des contacts rapprochés au sein de l’établissement avait été diagnostiquée positive", explique la ville. "Dans le même temps, d’autres personnes en lien avec l’établissement scolaire ont procédé à un dépistage et sont en attente de leurs résultats."

Tous les membres du personnel enseignant et encadrant se soumettront à un test dans les prochains jours et sont donc pour l’instant écartés par mesure de précaution. "L’établissement scolaire fermera donc ses portes à partir du 24 septembre et jusqu’à nouvel ordre. Les enseignants mettront tout en œuvre pour assurer un suivi pédagogique tel qu’il était proposé durant le confinement. Pour les parents rencontrant un problème majeur pour garder leur enfant, une garderie sera organisée."

L’ensemble des parents d’élèves ont été avertis via un courrier du Centre de Santé, rappelant également les recommandations sanitaires d’usage et de rester attentifs au moindre symptôme.