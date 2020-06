La famille juge scandaleuse l'attitude de BPost, qui n'a pas assuré la distribution du journal La Région.

Après plusieurs mois d’arrêt forcé, conséquence de la crise de covid-19, la famille Huvelle se réjouissait de reprendre ses activités et de relancer l’impression du journal « La Région. » Malheureusement, la distribution dudit journal a été compromise par une décision interne aux services de BPost. À tel point que les gérants de l’imprimerie familiale ont contacté un avocat et déposé plainte.

"C’est une histoire que nous souhaitons dénoncer car nous ne pouvons pas accepter ce genre de chose. Nous nous opposons à plus fort que nous, c’est le pot de terre contre le pot de fer. Mais c’est scandaleux et nous ne souhaitons pas en rester là", expliquent Virginie et Sébastien Huvelle. "L’entreprise familiale existe depuis 1948 et nous éditons le journal depuis 72 ans. Jamais nous n’avions connu de problème de ce genre."

Le journal, réimprimé pour la première fois depuis le ralentissement de la crise covid-19, aurait dû être distribué aux habitants des entités de Saint-Ghislain, Beloeil et Bernissart. Mais l’opérateur national n’a pas rempli son contrat et a tout simplement décidé de ne pas en assurer la distribution. "C’est une personne de la poste de Tertre qui nous a prévenus. Si elle ne l’avait pas fait, nous n’aurions pas été informés et nos journaux auraient terminé à la poubelle !"

Et de poursuivre : "On nous a répondu qu’il y avait de plus gros poissons que nous, qu’un choix avait été fait. Des solutions existaient mais à aucun moment, ils n’ont tenté d’en dégager une. De notre côté, nous avons passé un nombre incalculable d’appels pour obtenir une explication mais nous avons été baladés de service en service. Nous n’avons obtenu aucune réponse, aucune excuse alors que nous avons un contrat avec BPost depuis près de dix ans !"

Pour la famille, c’en est trop. "Où est le respect du client dans cette histoire ? Nous sommes allés rechercher les journaux et les avons distribués nous-mêmes. Cela n’aurait pas été possible sans l’aide de nos proches et de nombreuses personnes qui se sont mobilisées. Nous avons terminé la distribution sur Saint-Ghislain, nous poursuivons celle sur Bernissart et Beloeil. Pendant que nous sommes dans les rues, nous ne travaillons pas à l’imprimerie. C’est un sérieux manque à gagner."

La famille Huvelle réclame désormais un dédommagement et, évidemment, des excuses. "La distribution n’a pas été assurée mais nous avons reçu la facture, évidemment. On pourrait presque parler d’escroquerie. C’est vraiment malhonnête. De notre côté, les annonceurs nous ont fait confiance : ils sortent eux aussi d’une période de crise. Qu’aurions-nous pu leur dire si les journaux n’avaient pas été récupérés et distribués ? Ils auraient pu refuser de payer."

Bref, la colère est légitime. "Nous nous sommes toujours montrés corrects et compréhensifs malgré quelques couacs de temps à autre. Nous sommes conscients que le personnel fait son possible mais nous en voulons à la direction, qui n’a à aucun moment pris la peine de nous contacter. Est-ce que cela signifie qu’ils font ce que bon leur semble ?" Le journal La Région est distribué sur trois communes, à raison de quelque 20 000 exemplaires… Et ce depuis déjà 72 ans.

"Une décision du management", selon Bpost

Comme dans les colonnes de Sudpresse, BPost se contente d’une explication pour le moins évasive. Impossible d’en savoir plus sur le fonctionnement interne de l’entreprise et les choix posés en matière de distribution. "C’est une décision qui a été prise en interne la semaine dernière, par le management. Ces décisions sont prises chaque semaine selon le planning, les effectifs disponibles et les mesures de sécurité à respecter dans le cadre de la crise", explique Delphine Van Bladel, porte-parole de BPost. "La plainte déposée par les gérants de l’imprimerie Huvelle sera examinée par nos services, qui en assureront la prise en charge et le suivi." La porte-parole ajoute encore que les responsables locaux ont pris contact avec les clients pour leur expliquer les raisons de ce choix, ce que ces derniers démentent formellement.