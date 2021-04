La crise perdure et les mesures se durcissent toujours un peu plus pour tenter d’endiguer l’épidémie de conoravirus. Autant écrire que les gestes barrières et le port du masque buccal devront encore être respectés un long moment. C’est en ce sens et pour permettre à tous de se protéger que la commune de Saint-Ghislain poursuit sa distribution de masques à l’attention de des citoyens.

Concrètement, sur simple présentation de la carte d’identité, les Saint-Ghislainois peuvent retirer deux masques par personne (sous réserve de stocks disponibles) au sein de l’administration communale, située rue de Chièvres à Tertre. Les retraits peuvent être opérés du lundi au vendredi de 9h30 à 12h au service Action sociale (entrée du site, derrière les modules blancs) ou chaque mardi de 16h à 19h au service Accueil (hall de maintenance).

"Dans le cas d'une incapacité totale de se déplacer, les personnes suivantes peuvent éventuellement faire appel au Taxi social pour acquérir leurs masques : les personnes isolées socialement, fragilisées et qui ne peuvent pas compter sur un soutien extérieur, les personnes à risque, les personnes isolées et strictement confinées par les risques sanitaires et les personnes à mobilité réduite/porteuses de handicap", indique encore la ville.

Pour rappel, la distribution de matériel pour les professionnels de la santé continue également sur le site de l'Administration communale. Les masques chirurgicaux pour les professionnels de la santé peuvent être retirés sur présentation de la carte d’identité, preuve du numéro Inami et preuve de domicile dans l’entité de Saint-Ghislain (par exemple une facture) ou une preuve d’activité sur l’entité (par exemple un récapitulatif de prestation).

Enfin, colis de matériel pour les professionnels de la santé comprenant 1000 masques chirurgicaux, 50 tabliers, 400 gants et une paire de lunettes de protection peuvent être retirés sous les mêmes conditions. Infos et rendez-vous auprès du Service Action sociale, Jeunesse et Coopération via le 065/76 19 97 ou taxi.social@saint-ghislain.be.