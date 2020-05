Chaque ménage saint-ghislainois recevra dans sa boîte aux lettres deux masques en tissus.

Fournir des masques à l'ensemble de la population, c'est l'engagement pris par la Ville de Saint-Ghislain. La semaine dernière d'ailleurs, le collège communal passait encore un marché public complémentaire de 10.000 masques en tissus pour atteindre un total de 40.000.

Nous en savons maintenant un peu plus sur les modalités de la distribution des masques tant attendus. Des premiers lots ont déjà été réceptionnés par les autorités communales. À l’initiative de la Ville, des membres du personnel communal et paracommunal se sont réunis pour préparer et encarter les masques destinés à la population, le tout dans le respect des règles de distanciation sociale et de sécurité sanitaire imposées. La distribution commencera ce vendredi 8 mai et suivra son cours jusqu'à la fin de la semaine prochaine, sous réserve de disposer des fournitures nécessaires. Chaque ménage saint-ghislainois recevra donc prochainement dans sa boîte aux lettres 2 masques dits "de confort", soit des masques en tissu lavables à 60°.