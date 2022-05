Même s’il n’a que deux sièges au conseil communal de Saint-Ghislain, le MR, partenaire de majorité du PS, est en proie à bien des mouvements depuis les élections communales de 2018. Après avoir siégé avec Pascal Laubin, qui a démissionné en septembre 2019, le chef de groupe François Roosens a eu Nicolas Schiettecatte comme comparse. Mais dès le 23 mai prochain, il siègera seul en qualité de représentant MR&Citoyens, Nicolas Schiettecatte ayant décidé de démissionner de son groupe politique.

Il s’en explique. "Pour moi, la majorité PS-MR&Citoyens n’est pas vraiment équitable et ses membres ne sont pas respectés. Les échanges se limitent au niveau des chefs de groupe et je ne suis jamais vraiment consulté." Nicolas Schiettecatte déplore n'être un simple presse bouton, approuvant les points proposés par le Collège communal, mais sans pouvoir débattre de quoi que ce soit. "Je ne me retrouve pas dans ce système. Si j’envoie un courrier, je ne reçois jamais de réponse. Mais on me téléphone pour me demander si je serai bien présent au conseil communal pour que l’on atteigne le quorum. Je me sens plus utilisé qu’autre chose et je n’aime pas ça. S’il n’ont pas besoin de moi, je préfère donc siéger comme indépendant pour retrouver ma liberté de parole entière, pour les citoyens et les commerçants de l’entité."



Il récupère donc également sa liberté de vote, qu’il utilisera suivant son ressenti et sa philosophie, jusqu’à la fin de son mandat, quelque peu déçu. "Quand j’ai commencé, j’avais une vision du mandat local basée sur une concertation, une entraide, centrée sur le bien-être des gens. Or, je me rends compte que même au niveau local, c’est plus des coups bas où chacun tire la couverture à soi pour se projeter dans le futur, des choses auxquelles je n’ai jamais pensé."

De quoi tirer un trait définitif sur la politique après 2024 ? "C’est encore trop tôt pour le dire, mais je suis assez dégoûté de ce qui se passe en politique au niveau local."

En conséquence de la décision de Nicolas Schiettecatte, la majorité perd un siège et tombe à 15 sièges. Le conseil communal de Saint-Ghislain est composé de 27 conseillers communaux, répartis comme suit dès ce 23 mai : 14 au groupe PS, 11 à l’opposition Osons, un au MR et un indépendant.