C’est la preuve qu’une bonne collaboration entre les zones de police et le citoyen peut porter ses fruits. Ce week-end, les deux gérants de l’entreprise saint-ghislainoise Go Menuiseries ont pu récupérer une bonne partie du matériel professionnel qui leur avait été dérobé quelques jours plus tôt par deux malfrats.

"Nous avons pu visionner les images de caméra de surveillance, nous savons donc que le vol a été commis mardi, à 22h11 exactement", explique Mimoun Bolhandia. "Ce n’est cependant que le lendemain, mercredi, que mon associé s’est rendu compte que la camionnette avait été totalement vidée. De nouveaux kits ont notamment été dérobés. Seules quelques outils plus anciens ont été laissés."