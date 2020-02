Un accord avait pourtant déjà été conclu entre ville et vendeurs. La ville perd donc quelques plumes dans l'opération.

Marche arrière toute. Lors de sa dernière séance, le conseil communal de Saint-Ghislain était invité à renoncer à deux projets qui avaient pourtant déjà été votés précédemment. Comme nous vous l’annoncions dans nos colonnes la semaine dernière, la ville a décidé de mettre entre parenthèses la rénovation de la place de Tertre. Le second projet, lui aussi abandonné, concernait l’acquisition d’un terrain en vue de le transformer en parking pour les enseignants de l’école communale Albert Bériot, à Sirault.

Le sujet avait déjà longuement fait débat en octobre dernier. Et pour cause : le conseil avait voté (majorité contre opposition) l’acquisition des deux parcelles pour un montant de 25 000 euros. Un montant estimé par un notaire mais différent de celui estimé par un comité d’acquisition, qui évoquait de son côté un montant légèrement inférieur à 75 000 euros. L’opposition Osons!, par la voix de son chef de file, avait jugé le dossier "immoral et illégal."

Depuis, se sentant probablement floués, les propriétaires avaient revu à la hausse leur prix de vente : pour conclure l’opération, la ville aurait dû débourser non plus 25 000 euros mais bien 65 000 euros. "Trop cher", a estimé la majorité PS-MR&Citoyens, qui a de ce fait demandé au conseil de refuser la proposition formulée par la partie venderesse… Non sans y perdre quelques plumes puisque des droits d’enregistrement s’appliquent.

« Pour la ville, c’était 25 000 euros ou rien », a insiste Daniel Olivier (PS), bourgmestre. "Faire marche arrière ne coutera que quelques euros à la ville. Ce n’est vraiment pas grand-chose selon notre avocat." Le montant exact n’a pas été précisé et pour l’opposition, il s’agit toujours de "quelques euros de trop." Pascal Baurain a ainsi rappelé qu’à l’époque déjà, son groupe avait attiré l’attention de la majorité sur les risques encourus en achetant en dessous du montant estimé.